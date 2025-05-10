"Это не игра": Чмут объяснил, почему в армии не будет демобилизации

Тарас Чмут

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Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что в условиях полномасштабной войны невозможно говорить о перспективе демобилизации.

Об этом он сказал в интервью военной корреспондентке Натальи Нагорной.

По словам Чмута, сейчас идет активная фаза войны на выживание, а ситуация кардинально отличается от периода проведения АТО или ООС. «Это не игра, где ты можешь поставить на паузу», — подчеркнул он.

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«Сейчас не работают модели ротации и волн мобилизации, которые были возможны раньше. Мы либо проигрываем войну, и тогда все жертвы будут тщетны, либо продолжим бороться, пока не победим», — объяснил глава фонда.

Чмут также подчеркнул, что нынешние условия не позволяют планировать срочную службу с четкими сроками или возможностью отдохнуть. Это постоянный и изнурительный процесс, в котором нет перерывов.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧМУТ: Перемирие на 30 дней — ловушка! Теряем 50 км в неделю! Где будут новые горячие точки?

Напомним, по словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федира Вениславского, прекращение правового режима военного положения в Украине не означает автоматическую демобилизацию военнослужащих из ВСУ.

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При этом народный депутат предполагает, что решение о демобилизации в ближайшее время парламент принимать не будет, учитывая, что война, очевидно, скоро не завершится.