СБУ задержала вора в законе "Умку": что известно

Сергей Олейник по прозвищу «Умка» / © из соцсетей

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Служба безопасности Украины в субботу, 10 мая, задержала «вора в законе» Сергея Олейника по прозвищу «Умка».

Об этом сообщили ТСН.ua источники в спецслужбах.

По данным наших источников, «вора в законе» уже доставили в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке.

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Ранее журналисты-расследователи «УП» заметили на праздновании дня рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы «Париматч» Сергея Портнова, несколько спецслужащихб СБУ, среди которых был руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф.

Также на праздновании журналисты увидели Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу «Умка». В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 «воров в законе».

Впоследствии руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности. Лойф получил этот пост в 2024 году после увольнения Артема Шила.