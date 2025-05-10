СБУ затримала злодія у законі "Умку": що відомо

Сергій Олійник на прізвисько «Умка» / © із соцмереж

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Служба безпеки України у суботу, 10 травня, затримала «злодія у законі» Сергія Олійника на прізвисько «Умка».

Про це повідомили ТСН.ua джерела у спецслужбах.

За даними наших джерел, «злодія в законі» вже доправили до СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку.

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Раніше журналісти-розслідувачі «УП» помітили на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори «Паріматч» Сергія Портнова, декілька спецслужбовців СБУ, серед яких був керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф.

Також на святкуванні журналісти побачили Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом «Умка». У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 «злодіїв у законі».

Згодом, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади. Лойф отримав цю посаду у 2024 році після звільнення Артема Шила.