Правило 80/20: залиште вдома 20% порожнього простору / © Associated Press

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Якщо шафи та кухонні полиці чомусь знову заповнюються одразу після прибирання, можливо, проблема не в організації, а в кількості речей. Видання Real Simple розповіло про метод 80/20 — простий принцип, який пропонує не заповнювати кожен сантиметр оселі.

Ідея максимально проста: речі мають займати приблизно 80% доступного простору, а решту 20% залишати вільним. Тобто замість того, щоб намагатися втиснути все до шафу, до останньої чашки чи футболки, варто позбутися приблизно п’ятої частини непотрібного. Вільний простір — важлива частина впорядкованого життя. Порожнє місце між речами не лише створює відчуття простору, а й полегшує подальше підтримання порядку.

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Почати можна з однієї конкретної категорії, наприклад, чашок, книжок, футболок або кухонної шафки. Викладіть усе назовні і для кожних чотирьох речей, які залишаєте, одну відправляйте на благодійність, викидайте чи віддавайте тим, кому вона потрібна.

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Також варто повторювати таку ревізію кілька днів поспіль, але щоразу в новій зоні. Так прибирання перетворюється не на виснажливий марафон, а на поступову звичку. Важливо й те, який вигляд має простір після розмотлошення. Необов’язково залишати полиці напівпорожніми, достатньо створити трохи «повітря» між предметами. А якщо вільного місця стало забагато, його можна заповнити, наприклад, невеликою рослиною чи декоративною деталлю.

Де правило працює найкраще

Найбільше користі метод дає там, де речей одного типу накопичилося надто багато. Після сортування чашок, наприклад, виявляється, що навіть мінус 20% колекції майже не впливає на комфорт, їх однаково залишається достатньо для всієї родини та гостей.

Водночас правило не універсальне. Воно не завжди підходить для шухляди з дрібницями, де кожна річ може мати конкретне призначення, чи для колекцій, які людина збирає свідомо. Там механічно викидати кожен п’ятий предмет немає сенсу.

Зате результат помітний одразу: шафи стають просторішими, речі легше діставати, а прибирання займає менше часу. Коли на кухонних поверхнях менше предметів, їх значно простіше швидко протерти після приготування їжі.

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І є ще один цікавий бонус. Правило 80/20 можна застосовувати не лише до речей. Можна залишати близько 20% вільного часу у своєму календарі. Не планувати день від ранку до вечора, і це теж спосіб створити простір для себе.

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