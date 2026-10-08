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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Які гриби ростуть у жовтні: де шукати білі, опеньки та маслюки

Що росте у лісі в жовтні: сезон грибів триває.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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Гриби

Гриби

Жовтень — один з останніх місяців активного грибного сезону. Якщо осінь волога й без сильних морозів, похід до лісу ще цілком може бути вдалим. Проте результат залежить не лише від погоди, а й від знання місцевості та самих грибів.

Де шукати білі гриби

Білі гриби найчастіше ростуть у змішаних, дубових, березових і соснових лісах. Найперспективніші місця:

  • узлісся;

  • ділянки з мохом;

  • світлі місця без густої трави;

  • території під дубами, березами та соснами.

Якщо ви знайшли один боровик, уважно огляньте землю поруч: вони нерідко ростуть групами.

Де ростуть опеньки

Опеньки — одеі з найтиповіших грибів жовтня. Їх шукають:

  • на старих пеньках;

  • на повалених деревах;

  • біля коріння;

  • у місцях із великою кількістю відмерлої деревини.

Особливо часто вони трапляються у листяних і змішаних лісах. Ростуть великими групами, тому одна знахідка може виявитися дуже вдалою.

Водночас з опеньками треба бути обережними через небезпечних двійників. Якщо є сумнів у виді, гриб краще не брати.

Де шукати маслюки

Маслюки найчастіше ростуть поруч із соснами. Найкращі місця:

  • молоді соснові посадки;

  • хвойні узлісся;

  • лісові дороги;

  • галявини серед сосен;

  • ділянки з мохом і невисокою травою.

Після вологої погоди вони можуть з’являтися великими групами.

Які ще гриби можна знайти у жовтні

У жовтневому лісі також трапляються:

Підберезники — біля беріз у листяних і змішаних лісах.

Підосичники — на світлих ділянках листяного лісу.

Рижики — переважно в соснових насадженнях.

Польські гриби — у хвойних і змішаних лісах.

Маховики та деякі рядовки — можуть плодоносити до холодів.

Коли краще йти до лісу

Після рясного дощу гриби зазвичай шукають через кілька днів, коли ґрунт залишається вологим, а температура не падає надто низько. Для різних видів термін різний, але часто орієнтуються приблизно на 5–10 днів після дощу.

Після тривалих сильних заморозків кількість грибів різко зменшується.

Як запам’ятати, де і що шукати

Найпростіша підказка: сосна — маслюки, рижики, польські гриби; береза — підберезники та боровики; пеньки та стара деревина — опеньки.

Це не абсолютне правило, а гарний орієнтир для пошуку.

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