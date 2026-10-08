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Які гриби ростуть у жовтні: де шукати білі, опеньки та маслюки
Що росте у лісі в жовтні: сезон грибів триває.
Жовтень — один з останніх місяців активного грибного сезону. Якщо осінь волога й без сильних морозів, похід до лісу ще цілком може бути вдалим. Проте результат залежить не лише від погоди, а й від знання місцевості та самих грибів.
Де шукати білі гриби
Білі гриби найчастіше ростуть у змішаних, дубових, березових і соснових лісах. Найперспективніші місця:
узлісся;
ділянки з мохом;
світлі місця без густої трави;
території під дубами, березами та соснами.
Якщо ви знайшли один боровик, уважно огляньте землю поруч: вони нерідко ростуть групами.
Де ростуть опеньки
Опеньки — одеі з найтиповіших грибів жовтня. Їх шукають:
на старих пеньках;
на повалених деревах;
біля коріння;
у місцях із великою кількістю відмерлої деревини.
Особливо часто вони трапляються у листяних і змішаних лісах. Ростуть великими групами, тому одна знахідка може виявитися дуже вдалою.
Водночас з опеньками треба бути обережними через небезпечних двійників. Якщо є сумнів у виді, гриб краще не брати.
Де шукати маслюки
Маслюки найчастіше ростуть поруч із соснами. Найкращі місця:
молоді соснові посадки;
хвойні узлісся;
лісові дороги;
галявини серед сосен;
ділянки з мохом і невисокою травою.
Після вологої погоди вони можуть з’являтися великими групами.
Які ще гриби можна знайти у жовтні
У жовтневому лісі також трапляються:
Підберезники — біля беріз у листяних і змішаних лісах.
Підосичники — на світлих ділянках листяного лісу.
Рижики — переважно в соснових насадженнях.
Польські гриби — у хвойних і змішаних лісах.
Маховики та деякі рядовки — можуть плодоносити до холодів.
Коли краще йти до лісу
Після рясного дощу гриби зазвичай шукають через кілька днів, коли ґрунт залишається вологим, а температура не падає надто низько. Для різних видів термін різний, але часто орієнтуються приблизно на 5–10 днів після дощу.
Після тривалих сильних заморозків кількість грибів різко зменшується.
Як запам’ятати, де і що шукати
Найпростіша підказка: сосна — маслюки, рижики, польські гриби; береза — підберезники та боровики; пеньки та стара деревина — опеньки.
Це не абсолютне правило, а гарний орієнтир для пошуку.