Какие грибы растут в октябре: где искать белые, опята и маслята

Грибы

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Октябрь — один из последних месяцев активного грибного сезона. Если осень влага и без сильных морозов, поход в лес еще вполне может быть удачным. Но результат зависит не только от погоды, но и знания местности и самих грибов.

Где искать белые грибы

Белые грибы чаще всего растут в смешанных, дубовых, березовых и сосновых лесах.

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Самые перспективные места:

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опушка;

участки с мхом;

светлые места без густой травы;

территории под дубами, березами и соснами.

Если обнаружили один боровик, внимательно осмотрите землю рядом: они нередко растут группами.

Где растут опята

Опята — один из самых типичных грибов октября.

Их ищут:

на старых пнях;

на сваленных деревьях;

у корней;

в местах с большим количеством отмершей древесины.

Особенно часто они встречаются в лиственных и смешанных лесах. Растут большими группами, поэтому одна находка может оказаться очень удачной.

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Вместе с опятами нужно быть осторожными из-за опасных двойников. Если есть сомнение в виду, гриб лучше не брать.

Где искать маслята

Маслята чаще всего растут рядом с соснами.

Лучшие места:

молодые сосновые посадки;

хвойные опушки;

лесные дороги;

лужайки среди сосен;

участки с мхом и невысокой травой.

После влажной погоды они могут являться большими группами.

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Какие еще грибы можно найти в октябре

В октябрьском лесу также встречаются:

Подберезовики — у берез в лиственных и смешанных лесах.

Подосинники — на светлых участках лиственного леса.

Рыжики — преимущественно в сосновых насаждениях.

Польские грибы — в хвойных и смешанных лесах.

Маховики и некоторые рядовки могут плодоносить до холодов.

Когда лучше идти в лес

После обильного дождя грибы обычно ищут через несколько дней, когда почва остается влажной, а температура не падает слишком низко. Для разных видов сроки разные, но часто ориентируются примерно на 5–10 дней после дождя.

После продолжительных сильных заморозков количество грибов резко уменьшается.

Как запомнить, где что искать

Простейшая подсказка: сосна — маслята, рыжики, польские грибы; береза — подберезовики и боровики; пни и старая древесина — опята.

Это не абсолютное правило, но хороший ориентир для поиска.

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