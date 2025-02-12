Предатель в штабе СБУ: как контрразведке использовала "крота" в игре против ФСБ

СБУ не только разоблачила агента ФСБ, но и использовала его в контрразведывательной игре: из-за предателя Служба безопасности насыщала врага большим массивом дезинформации.

Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах работавшего на ФСБ "крота" и прекратила деятельность агентурной сети российских спецслужб. Предателем оказался один из должностных лиц Антитеррористического центра СБУ – руководитель Штаба АТЦ.

Как рассказали в пресс-службе, для выявления и задержания вражеского агента была проведена беспрецедентная по своему уровню спецоперация с привлечением сложного комплекса гласных и негласных мероприятий. Эта операция получила название "Крот".

"Предатель уже долгое время находился под присмотром сотрудников внутренней безопасности СБУ. Мы фактически окружили его со всех сторон, круглосуточно контролировали каждый шаг "крота" — контакты, общение, переписки, буквально "жили" в его телефоне, он постоянно находился под аудио- и видеонаблюдением. Нейтрализация такого изменника – без преувеличения историческая спецоперация, учитывая уровень агента, его профессиональную подготовку и тот масштаб вреда, который он потенциально мог бы нанести государственной безопасности во время войны", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

Глава спецслужбы, руководивший задержанием "крота" и входивший в оперативно-следственную группу, отдельно подчеркнул, что СБУ не только разоблачила агента ФСБ, но и использовала его в контрразведывательной игре: через предателя Служба безопасности насыщала врага большим массивом дезинформации.

Также, чтобы сделать невозможным причинение вреда государственной безопасности Украины, фигуранту был ограничен доступ к действительно важным данным.

СБУ разоблачили предателя в своих рядах.

Предатель действовал под непосредственным контролем ФСБ, передавая российским спецслужбам данные о работе СБУ, планах силовых структур и мерах по защите Украины от вражеской агентуры.

Как установило следствие, он был завербован еще до полномасштабного вторжения, а после 24 февраля 2022 начал активнее выполнять задачи ФСБ. В частности, передавал данные о контрразведывательных операциях, внутренней структуре Антитеррористического центра и кадровых назначениях.

Оперативники также задокументировали попытки предателя узнать о планах ВСУ и перемещении войск. Соответствующие запросы он получал от кураторов из ФСБ.

Во время задержания у него были обнаружены технические средства связи с российскими спецслужбами, а также материалы, подтверждающие его шпионскую деятельность.

Задержан топ-чиновник СБУ / Фото: СБУ

Предателю инкриминируют государственную измену в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и возможных сообщников в его преступной деятельности.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала агента РФ, корректировавшего вражеские удары на Покровском направлении.