Погода резко изменится: синоптик удивила прогнозом погоды

В четверг, 13 февраля, в Украине немного потеплеет. Однако ночь еще будет морозной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

Ночь будет морозной, с температурами от -6 до -12 градусов, однако днем ожидается повышение до 0+4 градусов. Только на востоке страны температура останется холодной, будет колебаться от -1 до -3 градусов. Осадков в четверг не будет, но в пятницу-субботу атмосферные фронты принесут снег.

В пятницу, 14 февраля, потеплеет по всей стране, температура днем достигнет +1+6 градусов. Однако это потепление будет коротким. Уже в субботу ожидается снижение температуры, и на большинстве территории снова похолодает.

Погода в Киеве

В Киеве 15 февраля без осадков, ночью -6-8 градусов, днем около нуля. В пятницу потеплеет до +1+3, ожидается снег. В субботу ночью и утром еще будет снежить, а потом температура снова пойдет вниз.

"Словом, теплые шапки, пятиметровые шарфы, термобелье, горячие чаи, профилактика простуд через активное поглощение запасов варенья с витамином С, экономить электроэнергию - можно сделать паузу в глажке, пусть и помятое лишь бы чистое, не тушить голубцы или картофель с грибами, можно замочить вечером гречку, чтобы долго не варить", – написала синоптик.

Напомним, синоптики сообщали, что в Украине ожидается резкое изменение погоды.

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