В Украине ожидается резкая смена погоды: синоптики ошарашили прогнозом

В Украине ожидается похолодание и снег. Синоптики рассказали, чего ждать.
В Украину двигаются сильные морозы. Причина в циклоне "Юлиан", который принесет кроме похолоданий, еще и снег.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщают синоптики, подобная морозная погода продержится до 15 февраля. Холоднее всего будет в западных областях. Там столбики термометров будут достигать до минус 12. В других областях – температура будет держаться от минус 5 до минус 9. В Карпатах ожидают легкий снежок, который будет сохраняться благодаря устойчивому морозу. На остальной территории – осадков не прогнозируют.
"Такая погода продержится у нас практически до завершения недели. Определенные изменения могут быть в пятницу, потому что будет поступать атмосферный фронт с севера и он добавит немного снега", – говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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