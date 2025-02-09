Россияне вывезли украинку в рабство: подробности жуткой истории 21-летней харьковчанки

В обмен на жизнь семьи девушку вывезли для изнасилований в Белгород.

Стали известны новые подробности шокирующей истории о жительнице Харьковщины, которую российский оккупант, находясь в захваченном врагом селе, насиловал, а впоследствии похитил, вывез в рабство в Белгород, удерживал в зарешеченной квартире в самом центре города. За отказ вступать в половую связь оккупант угрожал применить против нее и ее семьи огнестрельное оружие. Когда же девушка отказалась насильно ехать в Россию, два других оккупанта, будучи соучастниками преступления, угрожали расстрелять всю ее семью.

Об этом случае впервые на днях рассказали начальник следственного управления Харьковской областной полиции Сергей Болвинов и Офис генерального прокурора Украины.

Сейчас стали известны новые подробности.

Официальное сообщение Офиса генпрокурора Украины. Фото: Офис генпрокурора Украины

Как сообщил Офис генпрокурора, вызывая повесткой подозреваемого российского военнослужащего, обстоятельства этого преступления были следующими: "По результатам досудебного расследования установлено, что гражданин РФ Дубенко Вячеслав Валерьевич, 19.07.1993 года рождения, будучи военнослужащим 1 мотострелкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии Западного военного округа ВС РФ, (в\ч № 31135) с марта 2022 года находился на оккупированной ВС РФ территории Куньевской сельской общины Изюмского района Харьковской области".

По данным Офиса Генпрокурора, этот военнослужащий с определенной периодичностью насиловал девушку, приходя к ней домой и угрожая оружием.

"Осознавая, что потерпевшая является гражданским лицом, которое будет подчиняться любым требованиям из-за сложившейся угрозы и обстановки, завел потерпевшую в одну из комнат и приказал потерпевшей раздеться, пригрозив, что в случае отказа нанесет вред здоровью как самой потерпевшей, так и членам ее семьи. Осознавая реальность угроз, исходящих от Дубенко В.В., опасаясь за свою жизнь и членов семьи, потерпевшая разделась. После этого Дубенко В.В. изнасиловал ее, а также причинил физическую боль и моральные страдания", — отмечают в Офисе генпрокурора.

Об обстоятельствах похищения женщины украинские правоохранители отмечают, что она была лишена свободы и перевезена насильно в Россию двумя военнослужащими РФ, которые помогали Дубенко.

По данным Офиса генпрокурора, оккупанты с позывными "Ибрагим" и "Мага", придя в дом пострадавшей на Харьковщине, "будучи вооруженны огнестрельным оружием, действуя по предварительному сговору, приказали потерпевшей собирать вещи и против ее воли ехать с ними. При этом угрожали, что в случае отказа они расстреляют всю ее семью".

Далее, по информации правоохранителей, девушку на грузовом автомобиле вывезли в Россию, где ее ждал оккупант Дубенко.

После этого, по данным украинских правоохранителей, Дубенко принудительно поместил женщину в свою квартиру №26, расположенную в Белгороде, на Народном бульваре, в доме №39. По иронии судьбы напротив этого дома находится управление соцзащиты населения администрации Белгорода.

По данным Офиса генпрокурора, окна и балкон квартиры были оборудованы решеткой, двери всегда были закрыты. Кроме того, после систематических издевательств, 31 января 2023 девушка пыталась покончить жизнь самоубийством путем употребления борной кислоты.

Как спаслась

"Свою уже фактически рабыню оккупант повез в больницу, там ей оказали помощь и она впервые попала к людям. Российским врачам похищенная украинка рассказала свою историю и просила помощи. Но медики не поверили или не захотели верить. Как только физическое состояние улучшилось, пациентку отправили "домой". Спастись девушке удалось лишь чудом. Ее мучитель оказался дезертиром. Военный-контрактник самовольно покинул часть, за это его задержали", — написал Болвинов.

И добавил: "Только после этого пленница смогла связаться с родными и наконец сбежать из России. Уже в Украине с ней работали врачи и психологи. Нам об этом жутком случае сообщили пограничники. И следователи военного отдела сразу начали работу, разыскали жертву и смогли собрать доказательства".



В Куньевской общине нам рассказали, что ни этой девушки, ни ее родителей сейчас в селе нет.



"Не исключается, что ее родители на западе Украины. Что касается девушки, могу сказать, что нам ее местонахождение не известно. О ее брате известно, что он защищает Украину", — сообщили нам местные власти.

По данным должностных лиц, во время оккупации общины пропал без вести еще один человек, пока его судьба остается неизвестной.

Ранее сообщалось о том, что в РФ украинка родила после изнасилования оккупантом и выбросила младенца.

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