Насиловал девушек на Херсонщине: лейтенанту ФСБ заочно вынесли приговор

Суд заочно приговорил 24-летнего лейтенанта ФСБ к 12 годам лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны. Суд признал его виновным в изнасиловании и запугивании двух девушек в Херсонской области.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

"Доказано, что в апреле 2022 года обвиняемый проник на территорию частного дома, где находились гражданские лица, в том числе несовершеннолетняя потерпевшая. Угрожая огнестрельным оружием, он заставил девушку покинуть дом, после чего совершил в отношении нее насилие", — говорится в сообщении.

Кроме того, этот же военный неоднократно посещал другой частный дом, где проживала еще одна потерпевшая. Под предлогом допроса и осмотра мобильного телефона, он вывез жертву за пределы населенного пункта, где произвел выстрел из пистолета возле ее головы, а затем изнасиловал ее

"Приговором суда он заочно приговорен к 12 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, кафиры убили известную херсонскую волонтерку.

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