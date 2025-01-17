Зимний маникюр: идеи и оттенки, которые будут в тренде

Зима традиционно приносит изменения в nails-индустрии. Ногтевые эксперты подчеркивают, что, прежде всего, в тренде маникюра минимализм и элегантность. Впрочем, смело можно экспериментировать и совмещать классику с неординарными идеями.

Подборка актуальных идей для маникюра на короткие ноготки – в материале ТСН.ua.

Металлические оттенки, а также темные глубокие цвета придают маникюру элегантный и создают впечатление роскоши и тепла. Среди фаворитов – оттенки синего, изумрудного, бордового, шоколадного и зеленого.

Независимо от сезона, остаются в тренде чудесные и пастельные оттенки. Они делают ноготки очень нежными, а также подойдут к любому образу. Превратить любой маникюр в настоящий шедевр могут блестки, текстуры и объемный дизайн.

Ну, и конечно – куда же без цветного френча, а также анималистических принтов, ставших одним из самых ярких и смелых трендов зимнего маникюра.

Идеи маникюра

Идеи для маникюра зимой. Фото: Instagram.

Идеи для маникюра зимой. Фото: Instagram.

Идеи для маникюра зимой. Фото: Instagram.

Идеи для маникюра зимой. Фото: Instagram.

Идеи для маникюра зимой. Фото: Instagram.

Идеи для маникюра зимой. Фото: Instagram.

Идеи для маникюра зимой. Фото: Instagram.

Идеи для маникюра зимой. Фото: Instagram.

Идеи для маникюра зимой. Фото: Instagram.

Идеи для маникюра зимой. Фото: Instagram.

Идеи для маникюра зимой. Фото: Instagram.

Идеи для маникюра зимой. Фото: Instagram.

Тренды маникюра. Фото из Сети Instagram.

Маникюрные тренды Фото из Сети Instagram.

Напомним, мы писали о том, какая ежедневная двухминутная маникюрная рутина, которая поможет поддержать красоту ногтей.

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