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Зимовий манікюр: ідеї та відтінки, що будуть в тренді

Зимовий манікюр: ідеї та відтінки, що будуть в тренді

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Манікюр узимку може стати помітною і важливою деталлю образу.

Зима традиційно приносить зміни в nails-індустрію. Нігтьові експерти наголошують, що перш за все у тренді манікюру мінімалізм та елегантність. Втім, сміливо можна експериментувати і поєднувати класику з неординарними ідеями.

Добірка актуальних ідей для січневого манікюру на короткі нігтики – в матеріалі ТСН.ua.

Металеві відтінки, а також темні глибокі кольори додають роблять манікюр елегантним та створюють враження розкоші та тепла. Серед фаворитів – відтінки синього, смарагдового, бордового, шоколадного та зеленого.

Незалежно від сезону,  залишаються у тренді нюдові та пастельні відтінки. Вони роблять нігтики дуже ніжними, а також підійдуть до будь-якого образу. Перетворити будь-який манікюр на справжній шедевр можуть блискітки, текстури та об'ємний дизайн. 

Ну, і звичайно - куди ж без кольорового френчу, а також анімалістичних принтів, які стали одним із найяскравіших і сміливіших трендів зимового манікюру.

Ідеї манікюру

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram. / ©
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram. / ©
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram. / ©
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram. / ©
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram. / ©
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram. / ©
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram. / ©
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram. / ©
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram. / ©
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram. / ©
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram. / ©
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram. / ©
Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.
Тренди манікюру. Фото з Мережі Іnstagram. / ©
Тренди манікюру. Фото з Мережі Іnstagram.
Тренди манікюру. Фото з Мережі Іnstagram. / ©
Тренди манікюру. Фото з Мережі Іnstagram.

Нагадаємо, ми писали про те, яка щоденна двохвилинна манікюрна рутина, яка допоможе підтримати красу нігтів.

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