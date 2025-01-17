Зимовий манікюр: ідеї та відтінки, що будуть в тренді

Зима традиційно приносить зміни в nails-індустрію. Нігтьові експерти наголошують, що перш за все у тренді манікюру мінімалізм та елегантність. Втім, сміливо можна експериментувати і поєднувати класику з неординарними ідеями.

Добірка актуальних ідей для січневого манікюру на короткі нігтики – в матеріалі ТСН.ua.

Металеві відтінки, а також темні глибокі кольори додають роблять манікюр елегантним та створюють враження розкоші та тепла. Серед фаворитів – відтінки синього, смарагдового, бордового, шоколадного та зеленого.

Незалежно від сезону, залишаються у тренді нюдові та пастельні відтінки. Вони роблять нігтики дуже ніжними, а також підійдуть до будь-якого образу. Перетворити будь-який манікюр на справжній шедевр можуть блискітки, текстури та об'ємний дизайн.

Ну, і звичайно - куди ж без кольорового френчу, а також анімалістичних принтів, які стали одним із найяскравіших і сміливіших трендів зимового манікюру.

Ідеї манікюру

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Ідеї для манікюру взимку. Фото: Instagram.

Тренди манікюру. Фото з Мережі Іnstagram.

Тренди манікюру. Фото з Мережі Іnstagram.

Нагадаємо, ми писали про те, яка щоденна двохвилинна манікюрна рутина, яка допоможе підтримати красу нігтів.

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