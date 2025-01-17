Співака Wellboy побили в Києві: стало відомо ім'я нападника та причини конфлікту

Столична бійка співака Wellboy, справжнє ім'я якого Антон Вельбой, з військовослужбовцями все більше набуває розголосу.

Так, вперше друга сторона конфлікту показалася на публіці. Ними стали українські військовослужбовці, яких Антон раніше називав "людьми у мілітарі формі". Вони записали свої коментарі й надали їх ексклюзивно "ЖВЛ представляє".

Одним зі свідків вечірньої бійки у столиці виявився Антон "Джигіт" Гаспарян, який приїхав до закладу з побратимами і двома блогерами після того, як вони забрали допомогу війську в Києві. Там компанія перетнулася з Wellboy. Один з побратимів був знайомий із зіркою, тож усі опинилися в одній спільноті.

Утім, між військовим і артистом зчинився конфлікт. За словами Гаспаряна, Вельбой поводився доволі агресивно й виказував неповагу до військових нецензурними жестами й ганебними діями. Своє звинувачення боєць підтвердив відеодоказами.

"Один із наших побратимів вирішив пояснити й каже: "Ми військові, а ти нас називаєш д*вбой*бами… і безпосередньо виконуєш задачі (показує нецензурні жести – прим. ред.)". На що той зняв своє взуття, шкарпетку й просто підніс до його обличчя, сказавши "понюхай", - зазначив військовослужбовець Антон Гаспарян.

Чому насправді побили Велбоя? Гарячий ексклюзив! ЖВЛ представляє

Компанія українських захисників після наростання конфлікту покинула заклад. Але навздогін співак нецензурно облаяв бійців. Після цього блогеру Льоліку, який був у компанії з військовими, увірвався терпець і він зчинив бійку з Wellboy:

"Налетів на нього, наніс декілька ударів. Після чого ми зібралися та пішли. А він все одно до нас кричав, матюкався, але ми не хотіли продовжувати цей конфлікт", - пояснив блогер Льолік.

Своєю чергою, "ЖВЛ представляє" звернулося до Wellboy з офіційним запитом з проханням розставити усі крапки над "і". Проте команда артиста поки що утримується від жодних коментарів. Натомість лейбл, до якого входить 24-річний виконавець, обіцяє все роз'яснити дещо пізніше й надати свої відеодокази.

Нагадаємо, раніше поліція прокоментувала бійку за участі українського співака Wellboy та військовослужбовців, яка зчинилася в ніч проти 13 січня. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

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