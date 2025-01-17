Співака Wellboy побили в Києві: стало відомо ім'я нападника та причини конфлікту

Друга сторона конфлікту шокувала новими подробицями.
Столична бійка співака Wellboy, справжнє ім'я якого Антон Вельбой, з військовослужбовцями все більше набуває розголосу.
Так, вперше друга сторона конфлікту показалася на публіці. Ними стали українські військовослужбовці, яких Антон раніше називав "людьми у мілітарі формі". Вони записали свої коментарі й надали їх ексклюзивно "ЖВЛ представляє".
Одним зі свідків вечірньої бійки у столиці виявився Антон "Джигіт" Гаспарян, який приїхав до закладу з побратимами і двома блогерами після того, як вони забрали допомогу війську в Києві. Там компанія перетнулася з Wellboy. Один з побратимів був знайомий із зіркою, тож усі опинилися в одній спільноті.
Утім, між військовим і артистом зчинився конфлікт. За словами Гаспаряна, Вельбой поводився доволі агресивно й виказував неповагу до військових нецензурними жестами й ганебними діями. Своє звинувачення боєць підтвердив відеодоказами.
"Один із наших побратимів вирішив пояснити й каже: "Ми військові, а ти нас називаєш д*вбой*бами… і безпосередньо виконуєш задачі (показує нецензурні жести – прим. ред.)". На що той зняв своє взуття, шкарпетку й просто підніс до його обличчя, сказавши "понюхай", - зазначив військовослужбовець Антон Гаспарян.
Компанія українських захисників після наростання конфлікту покинула заклад. Але навздогін співак нецензурно облаяв бійців. Після цього блогеру Льоліку, який був у компанії з військовими, увірвався терпець і він зчинив бійку з Wellboy:
"Налетів на нього, наніс декілька ударів. Після чого ми зібралися та пішли. А він все одно до нас кричав, матюкався, але ми не хотіли продовжувати цей конфлікт", - пояснив блогер Льолік.
Своєю чергою, "ЖВЛ представляє" звернулося до Wellboy з офіційним запитом з проханням розставити усі крапки над "і". Проте команда артиста поки що утримується від жодних коментарів. Натомість лейбл, до якого входить 24-річний виконавець, обіцяє все роз'яснити дещо пізніше й надати свої відеодокази.
Нагадаємо, раніше поліція прокоментувала бійку за участі українського співака Wellboy та військовослужбовців, яка зчинилася в ніч проти 13 січня. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.
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