Олі Поляковій – 46: як святкує, чим оригінальним дивував чоловік і бажані сюрпризи

Українська попдіва Оля Полякова сьогодні, 17 січня, святкує день народження.

Королева ночі постійно підкорює глядачів своєю харизмою та яскравими образами. Вона не боїться бути собою та своїм прикладом надихає багатьох жінок на зміни. Тож у святковий день редакція сайту ТСН.ua дізналася цікаві факти про день народження зірки, якій виповнилося 46 років. А крім того, Оля Полякова розсекретила, як їй вдається сяяти не лише на сцені, але й у реальному житті.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Який день народження вам запам'ятався найбільше? Що найяскравішого було?

Ой, мої дні народження завжди сповнені яскравих моментів! Ми живемо зараз дуже стрімко, тож все швидко згадаєш, тому наразі на моїй пам'яті – 45-й день народження, який я святкувала торік. Того дня я стала радіоведучою на "Люкс ФМ" і спілкувалася зі слухачами, розігрувала призи та збирала кошти для 53-ї бригади медичної роти. Це був неймовірний досвід, який поєднав свято й благодійність.

Про який день народження не хочеться згадувати, бо ви б сміливо назвали його найгіршим?

Щодо найгіршого дня народження, то, на щастя, такого не було. Може, тому що погане я не запам'ятовую. Кожен рік приносить свої особливі моменти, і навіть якщо щось йде не за планом, я завжди знаходжу спосіб перетворити це на позитив.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Розкажіть про свій найдорожчий день народження. Скільки коштів найбільше витрачали на святкування і яким воно було?

Для мене головне – атмосфера, близькі люди поруч та щирі емоції. Але якщо говорити про подарунки, то я ціную практичні речі. Тут у мене все просто: одяг, чоботи, годинник або гарна сумка – ось це я люблю.

Якби ви запрошували виступити відомого артиста чи артистку на свій день народження, то хто б це був?

Якби я запрошувала відомого артиста на свій день народження, то це був би хтось із моїх колег, з якими ми дружимо. Торік я записала фіт зі шведами Army of Lovers, і ми добре здружилися. Гадаю, якби мені випала нагода зробити гучний день народження, то саме їхня поява викликала б неабиякий фурор серед гостей, бо вони всі, як і я, виростали на піснях цього легендарного гурту.

Оля Полякова / Фото: прес-служба Олі Полякової

Яке привітання від чоловіка вам запам'яталося найбільше? А від доньок?

Пам'ятаю, як після народження нашої молодшої доньки чоловік запросив оперного співака, який виступав… просто на нашій кухні. Це було дуже несподівано і, чесно кажучи, трохи кринжово, але я це запам'ятала.

Мої діти завжди радують мене своїми подарунками. Наприклад, на 45-річчя старша донька Маша власноруч приготувала торт. Вона чаклувала над ним до шостої ранку! Це було дуже зворушливо і, до речі, неймовірно смачно.

Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Як плануєте відсвяткувати день народження цьогоріч?

Цього року я хочу відсвяткувати день народження у колі друзів, без зайвого пафосу.

Вам виповниться 46 років. Як впливає на вас ця цифра? На скільки років насправді відчуваєте себе?

Щодо віку, то цифра 46 для мене – це просто число. Найближчі роки я хочу називати 45+, а скільки плюс – це вже не має значення. Я відчуваю себе енергійною, сповненою сил та натхнення. Головне – це внутрішній стан, а не цифри в паспорті.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Як вам вдається мати такий молодий вигляд? Розкрийте секрет.

Мій секрет молодості – це любов до життя, постійний рух, заняття улюбленою справою та, звісно, догляд за собою. А ще – позитивне мислення та вміння радіти кожному дню.

І наостанок… Який найголовніший висновок ви зробили за минулий рік і яке побажання дасте на майбутній?

Найголовніший висновок за минулий рік – це те, що життя непередбачуване, тож треба цінувати кожну мить. А побажання на майбутнє – бути відкритими до нових можливостей, не боятися змін та завжди залишатися собою. Дуже вірю, що свій наступний день народження святкуватиму вже в мирний час. І наступні також!

Оля Полякова / Фото: прес-служба Олі Полякової

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