"Євробачення-2025": стали відомі імена 10 фіналістів нацвідбору

Організатори оголосили повний список усіх фіналістів нацвідбору.
Сьогодні, 17 січня, організатори нацвідбору оголосили список 10 фіналістів, які поборяться за право представити Україну на "Євробаченні-2025".
Як відомо перших 9 фіналістів було оголошено ще в грудні. А 10-го учасника українці обирали шляхом голосування в "Дії". Так, найбільшу кількість голосів отримала FIЇNKA та її хіт "Культура". І саме вона доєднається до решти фіналістів.
Тож, список фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2025" має такий вигляд:
- Future Culture – "Waste My Time"
- KHAYAT – "HONOR"
- KRYLATA – "STAY TRUE"
- MOLODI – "my sea"
- Ziferblat – "Bird of pray"
- Абіє – "Дім"
- ДК Енергетик – "Сіль"
- Маша Кондратенко – "No time to cry"
- Влад Шериф – "Wind of change"
- FIЇNKA – "Культура"
Після проведення нацвідбору один з цих артистів поїде на "Євробачення-2025", щоб гідно представити Україну й cпробувати завоювати перемогу. До слова, вже вдруге свої сили випробує гурт Ziferblat, KHAYAT і FIЇNKA.
Своєю чергою, Нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться у форматі телевізійного концерту 8 лютого 2025 року.
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