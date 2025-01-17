"Євробачення-2025": стали відомі імена 10 фіналістів нацвідбору

Сьогодні, 17 січня, організатори нацвідбору оголосили список 10 фіналістів, які поборяться за право представити Україну на "Євробаченні-2025".

Як відомо перших 9 фіналістів було оголошено ще в грудні. А 10-го учасника українці обирали шляхом голосування в "Дії". Так, найбільшу кількість голосів отримала FIЇNKA та її хіт "Культура". І саме вона доєднається до решти фіналістів.

Тож, список фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2025" має такий вигляд:

Future Culture – "Waste My Time"

KHAYAT – "HONOR"

KRYLATA – "STAY TRUE"

MOLODI – "my sea"

Ziferblat – "Bird of pray"

Абіє – "Дім"

ДК Енергетик – "Сіль"

Маша Кондратенко – "No time to cry"

Влад Шериф – "Wind of change"

FIЇNKA – "Культура"

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Після проведення нацвідбору один з цих артистів поїде на "Євробачення-2025", щоб гідно представити Україну й cпробувати завоювати перемогу. До слова, вже вдруге свої сили випробує гурт Ziferblat, KHAYAT і FIЇNKA.

Своєю чергою, Нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться у форматі телевізійного концерту 8 лютого 2025 року.

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