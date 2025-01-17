"Реал" з Луніним в екстратаймах розбив "Сельту" та вийшов до чвертьфіналу Кубка Іспанії (відео)

В основний час "вершкові" розгубили перевагу в два м'ячі.

"Реал" здобув перемогу над "Сельтою" в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Основний час поєдинку на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:2 , а за підсумками екстратаймів "вершкові" дотиснули суперника – 5:2 .

Підопічні Карло Анчелотті відкрили рахунок на 37-й хвилині завдяки голу Кіліана Мбаппе. На старті другого тайму перевагу "Королівського клубу" подвоїв Вінісіус Жуніор.

Однак наприкінці основного часу зустрічі гості зуміли відігратися. На 83-й хвилині Жонатан Бамба скоротив відставання, а на 90+1-й Маркос Алонсо зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

Таким чином, гра перейшла до екстратаймів. Там мадридський клуб забив три м'ячі без відповіді. Дубль оформив 18-річний бразилець Ендрік, відзначившись на 108-й і 119-й хвилинах. Також на 112-й хвилині влучного удару завдав Федеріко Вальверде.

Зазначимо, що український голкіпер мадридців Андрій Лунін провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Сельта"

Крім "Реала", до 1/4 фіналу Кубка Іспанії також вийшли "Барселона", "Атлетіко" Мадрид, "Валенсія", "Реал Сосьєдад", "Осасуна", "Леганес" і "Хетафе"

Жеребкування чвертьфінальної стадії турніру відбудеться 20 січня, а матчі заплановано на 4-6 лютого.

Читайте також:

"Барселона" влаштувала розгром і вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії (відео)

Друга перемога за день: "Динамо" розгромно виграло заключний спаринг зимових зборів (відео)

Зінченко вийшов на заміну: "Арсенал" здобув вольову перемогу над "Тоттенгемом" в АПЛ (відео)