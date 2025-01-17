Найкращі авто 2025 року: список моделей

До десятки фіналістів увійшли здебільшого кросовери, які продовжують користуватися популярністю серед покупців.

Експерти обрали найкращі авто 2025 року у межах конкурсу World Car of the Year. До фінального списку потрапили переважно доступні моделі, а акцент на електрифікацію цього разу був мінімальним.

Про це повідомляється на офіційному сайті World Car of the Year.

До десятки фіналістів увійшли здебільшого кросовери, які продовжують користуватися популярністю серед покупців. Крім того, у переліку є кілька електромобілів та гібридів. Повний список опублікований на офіційному сайті конкурсу.

Найкращі машини 2025 року – фіналісти World Car of the Year 2025:

Audi A5/Audi S5,

BMW X3,

Ford Mustang,

Hyundai Inster,

Kia EV3,

Mini Cooper Electric,

Suzuki Swift,

Toyota Camry,

Toyota Land Cruiser 250,

Volkswagen Tiguan/Volkswagen Tayron.

Цього року журі конкурсу менше віддає перевагу електрифікованим моделям, які раніше домінували у таких рейтингах. Хоча ці автомобілі стали доступнішими, інтерес до них поступово знижується.

Переможця серед 10 фіналістів оголосять у квітні 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялася про те, які авто були найпопулярнішими в Україні 2024 року.

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