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Лучшие авто 2025 года: список моделей

Лучшие авто 2025 года: список моделей

Audi A5

В десятку финалистов вошли в основном кроссоверы, которые продолжают пользоваться популярностью среди покупателей.

Эксперты выбрали лучшие авто 2025 года в рамках конкурса World Car of the Year. В финальный список попали преимущественно доступные модели, а акцент на электрификацию на этот раз был минимальным.

Об этом сообщается на официальном сайте World Car of the Year.

В десятку финалистов вошли в основном кроссоверы, которые продолжают пользоваться популярностью среди покупателей. Кроме того, в списке есть несколько электромобилей и гибридов. Полный список опубликован на официальном сайте конкурса.

Лучшие машины 2025 года – финалисты World Car of the Year 2025:

  • Audi A5/Audi S5,
  • BMW X3,
  • Ford Mustang,
  • Hyundai Inster,
  • Kia EV3,
  • Mini Cooper Electric,
  • Suzuki Swift,
  • Toyota Camry,
  • Toyota Land Cruiser 250,
  • Volkswagen Tiguan/Volkswagen Тайрон.

В этом году жюри конкурса меньше предпочитает электрифицированные модели, которые ранее доминировали в таких рейтингах. Хотя эти автомобили стали доступнее, интерес к ним постепенно снижается.

Победителя среди 10 финалистов объявят в апреле 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие авто были самыми популярными в Украине в 2024 году.

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