Лучшие авто 2025 года: список моделей

В десятку финалистов вошли в основном кроссоверы, которые продолжают пользоваться популярностью среди покупателей.
Эксперты выбрали лучшие авто 2025 года в рамках конкурса World Car of the Year. В финальный список попали преимущественно доступные модели, а акцент на электрификацию на этот раз был минимальным.
Об этом сообщается на официальном сайте World Car of the Year.
В десятку финалистов вошли в основном кроссоверы, которые продолжают пользоваться популярностью среди покупателей. Кроме того, в списке есть несколько электромобилей и гибридов. Полный список опубликован на официальном сайте конкурса.
Лучшие машины 2025 года – финалисты World Car of the Year 2025:
- Audi A5/Audi S5,
- BMW X3,
- Ford Mustang,
- Hyundai Inster,
- Kia EV3,
- Mini Cooper Electric,
- Suzuki Swift,
- Toyota Camry,
- Toyota Land Cruiser 250,
- Volkswagen Tiguan/Volkswagen Тайрон.
В этом году жюри конкурса меньше предпочитает электрифицированные модели, которые ранее доминировали в таких рейтингах. Хотя эти автомобили стали доступнее, интерес к ним постепенно снижается.
Победителя среди 10 финалистов объявят в апреле 2025 года.
Напомним, ранее сообщалось о том, какие авто были самыми популярными в Украине в 2024 году.
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