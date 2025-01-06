В Украине изменили правила продажи подержанных автомобилей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4149-ІХ, который вносит изменения в процесс торговли подержанными транспортными средствами.

Об основных изменениях сообщило издание "Репортер".

Подписанный Зеленским документ называется "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД".

Главные изменения в правилах продажи б/у авто

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Ранее компании, занимающиеся продажей автомобилей, должны были регистрировать б/у машины на себя перед их последующей реализацией. Новый закон разрешает предприятиям, торгующим транспортными средствами, покупать и продавать автомобили в качестве товара без обязательной постановки на учет в Сервисном центре МВД.

Для совершения сделки теперь достаточно заключить два договора купли-продажи: с предыдущим автовладельцем и с будущим покупателем. Владелец транспортного средства будет самостоятельно снимать его с регистрации перед передачей предприятию для дальнейшей продажи.

К слову, ранее специалисты назвали марки б/у автомобилей, которые не стоит покупать, чтобы не получить финансовые проблемы.

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