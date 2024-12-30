С 1 января водителей ждут новые правила выезда за границу

С 1 января 2025 года в Украине вступит в силу новый Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (№3720), что приведет к значительным изменениям в процессе оформления полисов для водителей, планирующих путешествовать за границу.

Об этом сообщили в КМУ.

Одним из главных изменений является введение новых правил для "зеленой карты", которая теперь будет действовать только со следующего дня после ее оформления. Это значит, что водители больше не смогут получить страховку непосредственно перед выездом и сразу пересечь границу. Также важно планировать оформление полиса раньше времени, чтобы избежать задержек на границе.

С 2025 года также вводится электронный формат полисов, который будет признан во всех странах-членах системы "Зеленая карта". Водители могут хранить электронный сертификат на смартфоне и не будут вынуждены печатать бумажную версию.

Еще одним важным изменением станет отмена регулирования стоимости полисов МТСБУ. Страховые компании с 2025 года смогут самостоятельно определять цены, что позволит водителям выбирать самые выгодные предложения.

Для того чтобы беспрепятственно пересекать границу, водители должны оформить полис "Зеленая карта" раньше времени. Пограничная служба имеет право отказать в пересечении границы при отсутствии действующего страхового сертификата. Важно, чтобы информация о договоре страхования была внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ.

В настоящее время цены на полис "Зеленая карта" варьируются в зависимости от типа транспорта и периода страхования. Однако с 2025 года стоимость будет определяться страховыми компаниями по своему усмотрению.

Для оформления полиса необходимо иметь:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

паспорт или ID-карту;

идентификационный код

Водителям важно заранее подготовиться к переменам и учитывать новые требования для поездок за границу.

Напомним, водители с удостоверением категории В могут управлять грузовиками во время войны.

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