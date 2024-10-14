Водители в Польше рискуют потерять права навсегда из-за новых изменений

Глава Мининфраструктуры Польши Дариуш Климчак объявил о введении радикальных мер, предусматривающих пожизненное лишение водительских прав для нарушителей правил дорожного движения.

О таких новациях в ПДД сообщило издание vitrina.pl

Польша планирует ввести пожизненное лишение водительских прав для тех, кто продолжает управлять транспортным средством, будучи уже лишенным прав. Министр инфраструктуры Дариуш Климчак также анонсировал ужесточение наказаний за превышение скорости на 50 км/ч и за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Будет внедрен принцип «нулевой терпимости» для молодых водителей, отменена возможность аннулирования штрафных баллов за серьезные нарушения, а также введена новая категория преступления «дорожное убийство». Возраст для получения водительских прав снизят до 17 лет.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск намерен приостановить предоставление убежища нелегальным мигрантам, пытающимся попасть в страну из Беларуси.

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