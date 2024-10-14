Германия поддержала поставки ракет Taurus Украине, но есть условие

Лидер ХДС Фридрих Мерц поддержал идею поставки Украине ракет Taurus при условии, что они будут модифицированы во избежание ударов по территории России.

Об этом сообщает Handelsblatt.

"Я бы не сделал этого просто так. Я бы сказал: если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом предстоит снять ограничение на дальность. А вторым шагом для нас будет доставка Taurus", — сказал он.

Мерц отметил, что будущие решения Путина зависят от того, насколько далеко он готов зайти в этой войне. Он также критиковал правительство Шольца за отсутствие четкой стратегии в отношении Украины, обвиняя их в чрезмерной открытости и публичных спорах по поводу последующих шагов в войне.

Он отметил необходимость европейского решения по поставкам ракет Taurus, чтобы уменьшить зависимость от США. Он считает, что Европе нужно готовиться к возможной победе Трампа на выборах и принимать лидерскую роль в помощи Украине. Также Мерц призвал значительно увеличить военные расходы Германии до 3% ВВП вместо нынешних 2%, чтобы быть готовыми к новым вызовам в обороне.

Политик считает, что скорейшее вооружение России может привести к нападению на территорию НАТО в течение следующих 5-8 лет. Он подчеркнул, что Запад ошибался, думая, что Путин не нападет на Украину. Поэтому, по его словам, нужно избежать повторения этой ошибки, поскольку цена нового просчета будет значительно выше.

Напомним, Германия, вторая после США страна по объему военной помощи Украине, планирует снизить ее вдвое в 2025 году. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Украине ракеты Taurus большой дальности, несмотря на призывы от Киева.

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