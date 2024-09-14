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Германия приняла окончательное решение по поставкам Taurus Украине

Германия приняла окончательное решение по поставкам Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц

Шольц заявил, что решение не изменится.

Германия не планирует поставлять Украину дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на настоятельные требования со стороны Киева.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции в пятницу, сообщает The Guardian.

"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать и чего мы не будем делать. Это решение не изменится", – заявил он.

Такое решение он озвучил на встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена, где обсуждалась возможность расширения ударных возможностей Украины.

Шольц объяснил, что Германия отказывается от поставок, поскольку обсуждаемое США и Великобританией вооружение имеет больший радиус действия, чем то, что поставляла Германия. Министр обороны Германии Борис Писториус добавил, что решения США и Великобритании по оружию являются их собственным делом.

Напомним, Германия, вторая после США страна по объему военной помощи Украине, планирует снизить ее вдвое в 2025 году.

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