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Німеччина прийняла остаточне рішення щодо постачання Taurus Україні

Німеччина прийняла остаточне рішення щодо постачання Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Шольц заявив, що рішення не зміниться.

Німеччина не планує постачати Україні далекобійні ракети Taurus, попри настійні вимоги з боку Києва.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц на пресконференції у п'ятницю, повідомляє The Guardian.

"Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми будемо робити та чого ми не будемо робити. Це рішення не зміниться", - заявив він.

Таке рішення він озвучив на зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента США Джо Байдена, де обговорювалась можливість розширення ударних можливостей України.

Шольц пояснив, що Німеччина відмовляється від постачання, оскільки обговорюване США і Великою Британією озброєння має більший радіус дії, ніж те, що постачала Німеччина. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що рішення США і Великої Британії щодо зброї є їх власною справою.

Нагадаємо, Німеччина, друга після США країна за обсягом військової допомоги Україні, планує зменшити її вдвічі у 2025 році.

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