Німеччина прийняла остаточне рішення щодо постачання Taurus Україні

Німеччина не планує постачати Україні далекобійні ракети Taurus, попри настійні вимоги з боку Києва.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц на пресконференції у п'ятницю, повідомляє The Guardian.

"Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми будемо робити та чого ми не будемо робити. Це рішення не зміниться", - заявив він.

Таке рішення він озвучив на зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента США Джо Байдена, де обговорювалась можливість розширення ударних можливостей України.

Шольц пояснив, що Німеччина відмовляється від постачання, оскільки обговорюване США і Великою Британією озброєння має більший радіус дії, ніж те, що постачала Німеччина. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що рішення США і Великої Британії щодо зброї є їх власною справою.

Нагадаємо, Німеччина, друга після США країна за обсягом військової допомоги Україні, планує зменшити її вдвічі у 2025 році.

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