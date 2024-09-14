Трамп назвал событие, означающее для США войну с Россией

Республиканец заявляет, что может завершить войну в Украине.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, если на выборах победит демократ Камала Гаррис, то это будет означать для Америки войну с Россией.

Об этом он заявил во время выступления на митинге в Лас-Вегасе.

Трамп отметил, что его соперницы хочет вернуть в США военный призыв и "отправить ваших детей на войну".

"Голосуя за Гаррис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого. Она хочет вернуть призыв, призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть", — заявил бывший президент.

Кроме того, он в очередной раз заявил о том, что закончит войну в Украине и на Ближнем Востоке, "только что станет президентом".

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал имя политика, считающегося виновным во вторжении Путина в Украину. По его словам, это действующий президент США Джо Байден.

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