Неожиданно: Зеленский назвал страну, которая сбивает "Шахеды"

Глава государства возмущен тем, что союзники до сих пор не сбивают над Украиной ракеты и дроны.

Союзники вместе сбивают ракеты и БПЛА в небе Ближнего Востока. Впрочем, до сих пор нет аналогичного решения по Украине. Российские Shahed сбивает только Беларусь, куда иногда залетают эти дроны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Ялтинской Европейской стратегии (YES).

По его словам, решения о совместном сбитии дронов и ракет над Украиной нет даже тогда, когда воздушные цели направляются буквально на территорию соседних стран.

"Когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, постоянно кстати, все пытаются его просто, если честно, заговорить. И боятся даже сказать, мы работаем над этим. Даже эти слова боятся", — заявил украинский лидер.

Зеленский заметил: "пока только Беларусь отметилась ущербом российских Shahed". Президент говорит, что "не думал, что в таком формате это будет". По его словам, "это унизительно для сильного демократического мира".

"Когда мы слышим, что в РФ прибыли новые ракеты из Ирана, — это такое зло, которое союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока. В настоящее время, возможно, отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, лежащий в основе распространения и применение этого оружия. Если союзники вместе сбивают ракеты и сбивают дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбитии российских ракет, иранских Shahed в небе Украины?", — подчеркнул президент.

Напомним, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие граничащие с Украиной страны должны сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство. Впрочем, в НАТО заявили, что Альянс "не является и не станет стороной конфликта" в Украине.

Будут сбивать российские ракеты и дроны? В Польше обсуждают предложение Киева

Читайте также: