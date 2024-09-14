Неочікувано: Зеленський назвав країну, яка збиває "Шахеди"

Глава держави обурений тим, що союзники досі не збивають над Україною ракети і дрони.

Союзники разом збивають ракети і БпЛА в небі Близького Сходу. Втім, досі немає аналогічного рішення щодо України. Російські Shahed збиває лише Білорусь, куди іноді залітають ці дрони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ялтинській Європейській стратегії (YES).

За його словами, рішення про спільне збиття дронів і ракет над Україною немає навіть тоді, коли повітряні цілі спрямовуються буквально на територію сусідніх країн.

"Коли ми піднімаємо це питання з нашими партнерами, постійно до речі, всі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати, ми працюємо над цим. Навіть цих слів бояться", - заявив український лідер.

Зеленський зауважив: "поки що тільки Білорусь відзначилася збиттям російських Shahed". Президент каже, мовляв, "не думав, що в такому форматі це буде". За його словами, "це принизливо для сильного демократичного світу".

"Коли ми чуємо, що до РФ прибули нові ракети з Ірану, - це таке саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Нині, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження і застосування цієї зброї. Якщо союзники разом збивають ракети і збивають дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет, іранських Shahed у небі України?", - наголосив президент.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, які межують з Україною, мають збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть до їхнього повітряного простору. Втім, у НАТО заявили, що Альянс "не є і не стане стороною конфлікту" в Україні.

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