Диктатор Путін пригрозив НАТО війною: Байден відреагував

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що "не багато думає" про російського "фюрера" Володимира Путіна, який пригрозив НАТО війною через дозвіл Україні бити по РФ.

Про це повідомляє видання The Guardian.

"Я не багато думаю про Володимира Путіна", - відповів американський лідер на прохання прокоментувати погрози господаря Кремля.

Загалом очільник Білого дому відкинув твердження російського диктатора Путіна. Президент США заявив, якщо Україна почне використовувати західну зброю для завдання далекобійних ударів по РФ, то це жодним чином не призведе до ескалації.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Великій Британії та Сполученим Штатам Америки тим, що вони будуть "воювати" з Росією, якщо дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у його країні.

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