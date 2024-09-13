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Коли російський наступ на Донбасі може призупинитися: відповідь експерта

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Коли російський наступ на Донбасі може призупинитися: відповідь експерта

Російський танк. / Фото: Associated Press

Аби підтримувати набраний темп, росіяни потребують озброєння.

В Донецькій області інтенсивність наступу військ армії РФ може зменшитися вже до жовтня. Зокрема, вплинуть на це погодні умови. Крім того, аби підтримувати темп, окупанти потребують зброї та боєприпасів.

Про це розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі РБК.Україна.

"Максимум до кінця вересня у них продовжаться наступальні дії. Далі вже все - і погодні умови будуть на нашому боці, і вони вичерпаються за тими можливостями, які готували. Стріляти вони будуть, але це не дасть ніякого толку. Для чого це робиться - просто, щоб зробити нам погано і це вплинуло на можливості наступальних дій", - розповів експерт.

Гетьман наголошує, що РФ шукає зброю в лояльних до себе країн. Так, Москва отримала балістику з Північної Кореї та повідомляється про постачання ракет з Ірану. Завдяки цьому озброєнню російська армія зможе більш раціонально витрачати свої запаси "Іскандерів". Іранські ракети окупанти можуть застосовувати по прифронтових регіонах, а своєю балістикою будуть  бити вглиб України.

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