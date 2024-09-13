Когда российское наступление на Донбассе может приостановиться: ответ эксперта

В Донецкой области интенсивность наступления войск армии РФ может снизиться уже к октябрю. В частности, окажут влияние на это погодные условия. Кроме того, чтобы поддерживать темп, оккупанты нуждаются в оружии и боеприпасах.

Об этом рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК.Украина.

"Максимум до конца сентября у них продолжатся наступательные действия. Дальше уже все — и погодные условия будут на нашей стороне, и они иссякнут по тем возможностям, которые готовили. Стрелять они будут, но это не даст никакого толка. Для чего это делается — просто, чтобы сделать нам плохо, и это повлияло на возможности наступательных действий", — рассказал эксперт.

Гетман отмечает, что РФ ищет оружие в лояльных себе странах. Так, Москва получила баллистику из Северной Кореи и сообщается о поставках ракет из Ирана. Благодаря этому вооружению российская армия сможет более рационально тратить свои запасы "Искандеров". Иранские ракеты оккупанты могут применять по прифронтовым регионам, а своей баллистикой будут бить вглубь Украины.

Как сообщалось, россияне стремятся захватить Горняк в Донецкой области. Город расположен возвышенности и является самой высокой точкой на Кураховском направлении.

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