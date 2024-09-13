Украину накроет ненастье: где и когда будут сильные грозы

Синоптики предупреждают об опасности.
В субботу, 14 сентября, в Украине ухудшится погода. Ряд областей накроют грозы и шквалы.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на западе Украины, а также в Винницкой и Одесской областях.
В субботу в Карпатах и Закарпатье будут сильные дожди. Объявлен II уровень опасности, оранжевый. Днем в западных областях, на Виннитчине и Одесщине пройдут значительные дожди и грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, "Укргидрометцентр" сообщал, какой будет погода в Украине в сентябре. Так, в течение первого осеннего месяца средняя температура воздуха прогнозируется в пределах 15-20°C, что на 2 градуса выше нормы.
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