Передання винищувачів МіГ-29 Україні: Сікорський зробив заяву

Сусідня Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29. Втім, рішення залежить від того, чи матиме країна достатньо ресурсів для захисту власного неба.

Про це очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав на спільній пресконференції українським колегою Андрієм Сибігою.

З його слів, Варшава також розглядає "можливість передавання чергових партій техніки і, можливо, літаків МіГ-29, які потрібні сьогодні для захисту нашого неба". Втім, Сікорський наголосив, якщо союзники допоможуть із патрулюванням повітряного простору Польщі, то це дозволить "здійснити цю обіцянку". Втім, жодних деталей він не назвав.

Польський міністр також повідомив, що Варшава передала Україні гаубиці Krab і пускові установки Piorun, а також "приблизно 400 танків". З його слів, частина з них бере участь у бойових діях у Курській області.

"І я з великим задоволенням почув, що наша техніка, яка виробляється в Польщі, дуже добре себе показала", – додав він.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони США повідомили про вміст нового пакету військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.

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