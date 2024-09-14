Президентські вибори у США: Дуглас сказав, кого з кандидатів підтримує

На президентських виборах актор Майкл Дуглас підтримує віцепрезидентку США, заступницю Байдена. Він вважає її дуже здібною.

Про це сказав голлівудський актор та продюсер Майкл Дуглас в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

Дуглас наголосив, що пам'ятає її по роботі прокурором у Каліфорнії.

"Ви уявляєте, що таке Каліфорнія? Скільки в Україні населення, 40 мільйонів? Так ось Каліфорнія за населенням як Україна. Гарріс дуже здібна, раніше я підтримував Байдена, але я зрозумів, що для нього вже час відступитися і знятися з перегонів. І ми побачили на останніх дебатах, коли є сили і вік дозволяють апелювати опоненту, то це виглядає набагато потужніше", – підсумував він.

Раніше Дуглас висловився про те, що Сполучені Штати як лідери НАТО повинні виявляти більше практичності та агресивності у постачанні зброї Україні та дозволах на її застосування.

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