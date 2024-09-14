Президентські вибори у США: Дуглас сказав, кого з кандидатів підтримує

За його словами, політикиня гідна цієї посади.
На президентських виборах актор Майкл Дуглас підтримує віцепрезидентку США, заступницю Байдена. Він вважає її дуже здібною.
Про це сказав голлівудський актор та продюсер Майкл Дуглас в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.
Дуглас наголосив, що пам'ятає її по роботі прокурором у Каліфорнії.
"Ви уявляєте, що таке Каліфорнія? Скільки в Україні населення, 40 мільйонів? Так ось Каліфорнія за населенням як Україна. Гарріс дуже здібна, раніше я підтримував Байдена, але я зрозумів, що для нього вже час відступитися і знятися з перегонів. І ми побачили на останніх дебатах, коли є сили і вік дозволяють апелювати опоненту, то це виглядає набагато потужніше", – підсумував він.
Раніше Дуглас висловився про те, що Сполучені Штати як лідери НАТО повинні виявляти більше практичності та агресивності у постачанні зброї Україні та дозволах на її застосування.
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