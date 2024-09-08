Вибори президента США: несподівано змінився лідер — опитування

У США змінилися вподобання виборців, які тепер надають більшу підтримку кандидату в президенти від Республіканської партії Дональду Трампу. Раніше представниця демократів, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджала свого конкурента.

Про це свідчить загальнонаціональне опитування, яке 3-6 вересня провели газета The New York Times та Сієнський коледж, повідомляє Bloomberg.

Підтримку Трампу висловили 48% виборців, в той час як за Гарріс готові проголосувати 47%. Щоправда, похибка цього дослідження становить три відсотки.

Опитування проводили телефоном за допомогою інтерв'юерів у прямому ефірі англійською та іспанською мовами. Участь у ньому взяли 1 695 зареєстрованих виборців.

За результатами опитування 56% зареєстрованих виборців вважають, що Трамп краще впорається з економікою. При цьому більшість (51%) виборців оцінили поточні економічні умови як погані.

Опитування також показало, що 28% виборців вважають, що їм потрібно знати більше про Гарріс, яка стала кандидатом від Демократичної партії після того, як президент Джо Байден оголосив, що не буде балотуватися на другий термін.

У виданні нагадали, що Гарріс і Трамп зустрінуться у вівторок, 10 вересня, на єдиних запланованих дебатах перед президентськими виборами, які відбудуться у листопаді.

Нагадаємо, відповідно до опитування Ipsos, опублікованого в четвер, 8 серпня, демократка Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% .

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