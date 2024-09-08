Выборы президента США: неожиданно сменился лидер — опрос

В США изменились предпочтения избирателей, которые теперь оказывают большую поддержку кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу. Ранее представительница демократов, вице-президент США Камала Гаррис опережала своего конкурента.

Об этом свидетельствует общенациональный опрос, который 3-6 сентября провели газета The New York Times и Сиенский колледж, сообщает Bloomberg.

Поддержку Трампу выразили 48% избирателей, в то время как за Гаррис готовы проголосовать 47%. Правда, погрешность этого исследования составляет три процента.

Опрос проводился по телефону с помощью интервьюеров в прямом эфире на английском и испанском языках. Участие в нем приняли 1695 зарегистрированных избирателей.

По результатам опроса, 56% зарегистрированных избирателей считают, что Трамп лучше справится с экономикой. При этом большинство (51%) избирателей оценили текущие экономические условия как плохие.

Опрос также показал, что 28% избирателей считают, что им нужно знать больше о Гаррис, ставшей кандидатом от Демократической партии после того, как президент Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

В издании напомнили, что Гаррис и Трамп встретятся во вторник, 10 сентября, на единственных запланированных дебатах перед президентскими выборами, которые пройдут в ноябре.

Напомним, согласно опросу Ipsos, опубликованному в четверг, 8 августа, демократ Камала Гаррис опережает республиканца Дональда Трампа с результатом 42% против 37%.

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