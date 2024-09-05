"Будем ее поддерживать": Путин неожиданно похвалил Харрис и раскритиковал Трампа

Российский диктатор Владимир Путин выдал несколько комплиментарных реплик по поводу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис.

Во время выступления на "Росконгрессе" Путин вдруг напомнил, что действующий президент Джо Байден, выйдя из президентской гонки, попросил всех своих избирателей поддержать кандидатуру Харрис. И, как отметил кремлевский диктатор, он также "поддержит" кандидата от демократов, но "с уважением будет относиться к выбору американского народа", передает УНИАН.

"Действующий президент Байден, которого сняли с гонки, рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну, вот мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать", – заявил Путин с усмешкой.

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Президент РФ сказал, что у Харрис "заразительный смех", следовательно, у нее "все хорошо". Он добавил – если у Харрис все хорошо, следовательно, он надеется на смягчение санкций в отношении России в случае ее победы.

"Трамп же ввел такое количество санкций и ограничений в отношении России, сколько до него не вводил ни один президент. Если у госпожи Харрис все хорошо, то, может, она воздержится от этого", – заявил Путин.

Напомним, издание Foreign Policy обнародовало "реалистичный" сценарий окончания войны и отметило, что российский диктатор Владимир Путин не отступится.

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