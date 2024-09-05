Астролог назвала год, когда умрет Путин

Астролог Полина Павлова вычислила год, когда может скончаться российский диктатор Владимир Путин.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Полина Павлова заметила, что октябрь будет для Путина крайне неудачным месяцем. Она прогнозирует, что именно с этого месяца заработает карма Путина и он может получать наказания за свои преступления.

"Октябрь подорвет его здоровье. Просто стресс. Накануне дня рождения организм проседает, это уязвимый момент", — сказала она.

Астролог подсчитала, что российский диктатор может умереть в возрасте 72 лет.

"Давно писала о том, что 72 года — это его срок давности. Его дата подходит. В этом году подходит его дата и даже если он не умрет на свой день рождения, то это может произойти даже весной 2025 года. Для астрологии в ближайшее время — это полгода-год", — сказала Полина Павлова.

Астролог считает, что дата рождения Путина реальна и диктатор, несмотря на слухи, еще жив.

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