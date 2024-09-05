В восстановление ТЭС после обстрелов ДТЭК уже инвестировал более 2,1 млрд грн

С начала 2024 года компания ДТЭК инвестировала более 2,1 млрд грн собственных средств в ремонт и восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанций.

Об этом говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что, готовясь к следующему отопительному сезону, усилия энергетиков направлены на восстановление мощностей, которые были повреждены или разрушены во время массированных обстрелов.

За восемь месяцев 2024 года ДТЭК инвестировал в ремонты и восстановление теплоэлектростанций более 2,1 млрд грн собственных средств.

«Энергетика и, в частности, тепловая генерация продолжает оставаться приоритетной целью оккупантов. Поэтому у нас нет другого выбора и продолжаем делать все возможное, чтобы не дать реализовать планы врага. И чтобы украинцы оставались как можно больше времени со светом и теплом. Но разрушения от обстрелов настолько масштабны, что будем восстанавливать мощности до отопительного сезона, в течение зимы и в последующие годы», – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Всего в этом году компания планирует вложить в ремонт и восстановление ТЭС около 3,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 17 млрд гривен собственных средств в украинские шахты.