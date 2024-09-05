Румыния подарила Украине систему Patriot

Украина получит от Румынии систему противовоздушной обороны Patriot.

Соответствующий указ после одобрения в парламенте был опубликован на сайте президента страны Клауса Йоханниса.

Передачу Украине системы ПВО подтвердил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он поблагодарил за это.

"Спасибо за Patriot ", — написал Ермак в Telegram, добавив эмодзи флага Румынии.

Кроме того, стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял поставку усовершенствованной системы ПВО IRIS-T для немецких Вооруженных сил и подтвердил заказ еще на пять систем, а также на дополнительные 17 единиц для Украины.

Читайте также: