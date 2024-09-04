Шольц заказал 17 систем ПВО IRIS-T для Украины — подробности

Уже 21 страна, включая Великобританию и Турцию, подписались на возглавляемый Германией проект, призванный сделать континент менее уязвимым для авиаударов в период растущей геополитической напряженности.

Канцлер Германии Олаф Шольц принял поставки усовершенствованной системы ПВО IRIS-T для немецких вооруженных сил и подтвердил заказ еще пяти, а также дополнительные 17 единиц для Украины, чтобы помочь отбить российские атаки.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Шольца, которое он сделал 4 сентября.

Прибыв на авиабазу, расположенную на северном побережье недалеко от Киля, Шольц сказал, будто закупка для Бундесвера шести IRIS-T, произведенных Diehl Defence GmbH & Co. KG, сыграет ключевую роль в укреплении Европейской инициативы Sky Shield,

IRIS-T для Украины

Оружие уже помогло сбить более 250 российских БПЛА и ракет и спасли многие жизни, сказал Шольц. Так что четыре отправят до завершения 2024 года, а остальные — в 2025-м.

"Это демонстрирует, что немецкая поддержка Украины не ослабевает. Мы спланировали заранее и своевременно обеспечили контракты и финансирование, чтобы Украина могла и дальше полностью полагаться на нас. И это также показывает, что наша промышленность очень эффективна — когда у нее необходима безопасность планирования", – сказал Шольц гостям, включая министра обороны Бориса Писториуса.

По словам правительственного чиновника, к 2026 году Украина получит 24 системы IRIS-T из Германии, 12 средней дальности и 12 меньшей дальности.

Речь идет о 8 системах средней дальности (SLM) и еще 9 – малой (SLS). Четыре системы SLM и три SLS уже находятся в Украине.

6 систем IRIS-T для бундесвера обойдутся примерно в 950 миллионов евро, добавил чиновник, пожелавший остаться неназванным, обсуждая конфиденциальное планирование.

В то же время, Шольца критикуют за отказ поставлять правительству в Киеве ракеты большей дальности. Он выразил обеспокоенность тем, что страна может быть втянута в более масштабный конфликт, если поставляемое им оружие развернут против российских целей.

В этот раз, во время выступления, Шольц отклонил критику решения своего правительства разрешить США разместить обычные дальнобойные вооружения в Германии с 2026 года.

Этот вопрос фигурировал в предвыборной кампании двух региональных выборов в Восточной Германии в воскресенье, на которых выступающие против этого шага популистские партии показали высокие результаты.

Он назвал общей целью "сдерживание возможных нападающих".

"Любое нападение на нас должно представлять риск для нападающего. Наша цель — обеспечить здесь мир и предотвратить войну — и ничего больше", — сказал Шольц.

Он обратился "ко всем, кто сомневается в этом решении".

Напомним, ранее в Германии отреагировали на намерения своего правительства ограничить военную помощь Украине. Посол Украины в Германии Алексей Макеев прокомментировал ситуацию.

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