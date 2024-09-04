Шольц замовив 17 систем ППО IRIS-T для України — подробиці

Вже 21 країна, включно з Великою Британією і Туреччиною, підписалися на очолюваний Німеччиною проєкт, покликаний зробити континент менш уразливим для авіаударів у період зростаючої геополітичної напруженості.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв постачання вдосконаленої системи ППО IRIS-T для німецьких збройних сил і підтвердив замовлення ще п'яти, а також на додаткові 17 одиниць для України, щоб допомогти відбити російські атаки.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Шольца, яку він зробив 4 вересня.

Прибувши на авіабазу, що на північному узбережжі недалеко від Кіля, Шольц сказав, ніби закупівля для Бундесверу шести IRIS-T, вироблених Diehl Defence GmbH & Co. KG, зіграє ключову роль у зміцненні Європейської ініціативи Sky Shield,

IRIS-T для України

Зброя вже допомогла збити понад 250 російських БпЛА і ракет та врятували багато життів, сказав Шольц. Тож чотири відправлять до завершення 2024 року, а решту - 2025-го.

"Це демонструє, що німецька підтримка України не слабшає. Ми спланували заздалегідь і своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна могла й надалі повністю покладатися на нас. І це також показує, що наша промисловість дуже ефективна - коли в неї є необхідна безпека планування", - сказав Шольц гостям, включно з міністром оборони Борисом Пісторіусом.

За словами урядового чиновника, до 2026 року Україна отримає 24 системи IRIS-T з Німеччини, 12 середньої дальності і 12 меншої дальності.

Йдеться про 8 систем середньої дальності (SLM) і ще 9 - малої (SLS). Чотири системи SLM і три SLS уже перебувають в Україні.

6 систем IRIS-T для бундесверу обійдуться приблизно в 950 мільйонів євро, додав чиновник, який побажав залишитися неназваним, обговорюючи конфіденційне планування.

Водночас Шольца критикують за відмову поставляти уряду в Києві ракети більшої дальності. Він висловив занепокоєння тим, що країна може бути втягнута в більш масштабний конфлікт, якщо зброю, яку вона постачає, розгорнуть проти російських цілей.

Тож цього разу, під час виступу, Шольц відхилив критику рішення свого уряду дозволити США розмістити звичайні далекобійні озброєння в Німеччині з 2026 року.

Це питання фігурувало в передвиборчій кампанії двох регіональних виборів у Східній Німеччині в неділю, на яких популістські партії, що виступають проти цього кроку, показали високі результати.

Він назвав спільною метою "стримання можливих нападників".

"Будь-який напад на нас має становити ризик для нападника. Наша мета - забезпечити тут мир і запобігти війні - і нічого більше", - сказав Шольц.

Він звернувся "до всіх, хто сумнівається в цьому рішенні".

Нагадаємо, раніше у Німеччині відреагували на наміри свого уряду обмежити військову допомогу Україні. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв прокоментував ситуацію.

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