Чому варто купити сумку Guess?

Жіноча сумочка — елегантний аксесуар, який є у гардеробі кожної. Жартують, що всередині вона значно місткіша, ніж здається. Пам’ятаєте славнозвісну чарівну сумочку Герміони Ґрейнджер?

Жінки й справді володіють магією у реальному житті, адже навіть у маленькому клатчі завжди знайдеться місце для телефону, блиску для губ, вологих серветок, люстерка і купи-купи корисних дрібниць.

Практичні та стильні сумки від всесвітньо відомого бренду Guess — це якість, яка прослужить Тобі не один рік. Надійна м’яка підкладка, металева фурнітура з гладкою поверхнею та оригінальні деталі зроблять Твій образ неперевершеним.

Матеріал

Сумки Guess виготовляються зі зносостійких якісних матеріалів, які здатні витримати щоденне використання та зберегти свій первозданний вигляд на довгі роки. Вони не спричиняють алергічних реакцій, не мають неприємних специфічних запахів, не линяють та не фарбують одяг.

Екошкіра

Це сучасна екологічна та більш доступна альтернатива натуральній шкірі. Екошкіра має привабливий зовнішній вигляд, м'яку текстуру та ідеально підходить для створення молодіжних моделей сумок.

Текстиль

Легкі та міцні тканини, як-от бавовна, поліестер або нейлон, використовуються для повсякденних сумок. Вони можуть бути декоровані різними візерунками та принтами.

Рафія

Рафія — дуже міцний екологічний матеріал, м’який та шорсткуватий на дотик. Сумки з рафії добре тримають форму і чудово доповнюють пляжні образи.

Моделі

Сумки Guess відрізняються оригінальним дизайном і завжди відповідають останнім модним тенденціям. В асортименті Guess можна знайти сумки на будь-який смак і для будь-якого випадку: від елегантних клатчів до стандартних моделей.

Mini

Незважаючи на невеликі розміри, в мінісумці Guess вмістяться всі необхідні дрібниці. Вони стануть яскравим акцентом у повсякденних та вечірніх образах, адже доречні і на вечірці, і на прогулянці, і на побаченні.

Вечірні

Сумки для урочистих особливих подій мають відповідати дрес-коду та гармонійно поєднуватися з вечірніми сукнями чи костюмами. Для таких заходів чудово підійде сумка Guess з ланцюжками, паєтками та стразами з блискучих матеріалів під срібло чи золото.

Зверни увагу на клатчі! Зручна форма та компактний формат — те, що треба, щоб не перевантажити образ й водночас мати все потрібне при собі.

Кошики

Плетені елементи асоціюються з літнім відпочинком десь на берегах Італії. Проте і в місті вони органічно вплітаються в ансамбль вулиць, залитих сонячним світлом. Напрочуд гармонійно поєднуються з одягом з натуральних тканин, як-от льону, мусліну чи бавовни світлих відтінків.

Сумки через плече та сумки-шопери

Актуальна класика. Зазвичай такі формати сумок носять на повсякдень, адже тут на першому місці практичність. Кросбоді Guess від міні до середніх форматів зручні та стильні. Так само як і шопери, проте їх цінують за місткість, тому це чудовий варіант, коли потрібно взяти з собою все й одразу.

Вибирай свою ідеальну сумочку та будь впевнена — Ти матимеш не тільки все, що треба, під рукою, а й неперевершений вигляд на всі 100!