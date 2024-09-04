В Україні необхідна тотальна мілітаризація суспільства – Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр зазначив, що зараз в Україні немає безпечних місць, тому кожна людина має бути готова до екстремальних ситуацій.

В Україні необхідно запровадити масові курси з підготовки населення. Але необхідне розуміння на місцях, що це має бути організовано "не на папері, і не як чергова опція для корупційних схем".

Таку думку висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

"Нам давно потрібно усвідомити, що країна живе в іншій реальності. Як би нам не хотілося, як раніше — безпечно, спокійно, тихо — не буде. Зброя від західних партнерів — лише частина необхідного, ще й така, що від нас не залежить. Натомість від нас напряму залежить рівень навченості громадян, які в обовʼязковому порядку мають щонайменше вміти накладати турнікети! Та розуміти, що цей турнікет не повинен бути китайською підробкою", – наголосив військовий.

На його думку, тотальна підготовка усіх верств населення, мілітаризація всього українського суспільства – це "критично важлива історія" для виживання українців як нації.

"Все це має бути організовано на державному рівні, системно, та з виділенням необхідних ресурсів. Абсолютно в усіх регіонах, бо ніяких безпечних місць сьогодні немає", – зауважив Максим Жорін.

Нагадаємо, 3 вересня російська армія завдала ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві та сусідній лікарні. Станом на ранок 4 вересня було відомо, що 53 людини загинули, 271 – зазнали поранень. За уточненими даними ДСНС, під завалами, можуть перебувати ще п’ятеро людей.

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