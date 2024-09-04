Удар по Полтаві: під завалами досі шукають людей — огляд

Після ворожої атаки по місту Полтаві десятки людей опинилися під завалами, а кількість загиблих та поранених значно зросла. На кривавий ракетний удар відреагували всі високопосадовці України. Окрім того, гучну заяву зробив президент США Джо Байден.

Все, що відомо про ворожий удар по інституту та лікарні в Полтаві станом на ранок 4 вересня розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Третє вересня – ще один чорний день в нашій історії. Російська армія завдала ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві та по сусідній лікарні. Станом на 18:00 3 вересня було відомо про 51 загиблого та 271 пораненого внаслідок атаки. Такі цифри назвав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Як стався удар по Полтаві

Вибухи в Полтаві пролунали вранці близько 09:10. Повітряні сили попереджали про ракету курсом на місто. Офіційної інформації про наслідки довго не було. Втім, місцеві ЗМІ написали про потребу в донорах крові. На місці удару розгорнули оперативний штаб.

Також читайте Ракетний удар по Полтаві: нові подробиці трагедії та що відбувається на місці обстрілу

Через п’ять годин у Міністерстві оборони повідомили, що ворог завдав удару двома балістичними ракетами по навчальному закладу в Полтаві.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки також постраждала сусідня лікарня. Була частково зруйнована одна з будівель інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами.

Завдяки злагодженій роботі рятувальників і медиків вдалося врятувати 25 людей, з яких 11 дістали з-під завалів.

Що повідомила перша леді

Тоді ж стало відомо про перші втрати після ворожої атаки на Полтаву. Цифри оприлюднила перша леді України Олена Зеленська.

"Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає у нас найцінніше – життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять", - сказала вона.

Реакція міністра оборони та очільника МВС

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони.

“Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці. Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони. Сьогоднішні події у Полтаві — це черговий доказ жорстокості російського терору. Мої щирі співчуття родинам загиблих”, - сказав він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що поблизу місця удару розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скло, пошкоджено фасади.

Що відомо про постраждалих

Станом на ранок 4 вересня було відомо, що 53 людини загинули внаслідок атаки на Інститут у Полтаві. За уточненими даними ДСНС, під завалами, можуть перебувати ще п’ятеро людей.

Постраждалих – 271, врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Від 4 вересня Полтавська область – у триденній жалобі.

Що відомо про Полтавський інститут зв’язку

Трагедія, яка трапилася в Полтавському військовому Інституті зв'язку, сколихнула всю країну. На сторінці навчального закладу виставили траурну свічку.

У Мережі пишуть, що інститут нібито був легкою ціллю для ворога. Мовляв, про нього є багато відкритих даних.

Також читайте РФ атакувала Київщину ракетами та дронами: що відомо про наслідки

“Жодної розвідки проводити не треба. Навіть коригувальники та інформатори не потрібні для запуску балістики. Все доступно, є у відкритих джерелах. Бери й стріляй. Неможливо уникнути цього. На жаль. І винен тут лише той, хто бив ракетами і вбивав наших курсантів”, - пишуть в соцмережі.

За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, в момент російського терористичного удару по Інституту звʼязку в Полтаві жодних шикувань не було.

"Відомо, що ніяких шикувань чи інших заходів у момент удару не відбувалось++О 09:08 пролунала тривога, усі спускалися в укриття. За декілька хвилин після оголошення тривоги пролунали вибухи", - сказав він.

Емоційний коментар військкора

Військовий оглядач Юрій Бутусов емоційно відреагував на трагедію у Полтаві.

“Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ "Десна", де були масові жертви. Тому не дивно, що масові зібрання тривають”, - написав він у соцмережі.

Бутусов припустив, що про масове зібрання дізналася ворожа агентура, і в Мережу одразу хтось виклав відео результатів удару.

“Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати. Поки за нехтування заходами безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання – втрату звання і реальний тюремний термін за службову недбалість з важкими наслідками, сподіватися, що такі трагедії не повторяться, не доводиться”, - йдеться в його дописі.

ДБР відкрило кримінальне провадження

Тим часом Державне бюро розслідувань, за даними видання РБК-Україна, відкрило кримінальне провадження через ракетний удар по Полтаві. Втім, за якою саме статтею, наразі невідомо. За даними інших медіа, ДБР відкрило справу щодо недбалості військових через трагедію.

Також читайте Кривавий ракетний удар РФ по Полтаві: Байден відреагував на трагедію

У командуванні Сухопутних військ повідомили, що проводять розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоровʼя військовослужбовців на обʼєкті. І щоб зʼясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника.

“Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоровʼя військовослужбовців на обʼєкті. І щоб зʼясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози ворога. Заходи щодо убезпечення особового складу на обʼєктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та до командування наших частин. Разом з військовим керівництвом держави закликаємо міжнародних партнерів пришвидшити надання допомоги, яка дозволить відсунути смертоносну російську зброю від українських кордонів.”

Реакція головкома

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що військова служба правопорядку в ЗСУ максимально залучена до оперативного розслідування цієї події.

“На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким.

Біль і сум за загиблими…Військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події. Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані”, - сказав він.

Як прокоментували в Білому домі

На ракетний удар РФ по Полтаві відреагували і світові лідери. Зокрема, президент США Джо Байден рішуче засудив атаку та запевнив, що Путін не виграє цю війну. Відповідну заяву опублікували на сайті Білого дому.

"Я рішуче засуджую цей жахливий напад. Цей напад є трагічним нагадуванням про тривалі та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але два з половиною роки народ України стоїть непохитно. І Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати їх, включаючи надання систем протиповітряної оборони та засобів, необхідних для захисту своєї країни", - сказав президент США.

Байден наголосив, що США будуть щодня підтримувати Україну.

"Росія не переможе у цій війні. Народ України переможе. І в цей трагічний день, і щодня Сполучені Штати підтримують їх", - запевнив Байден.

Ворожа атака на Суми

Після обстрілу Полтави ворог не зупинився. Ввечері 3 вересня російські окупанти завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми.

“Попередньо, ворог застосував КАБ. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються”, - повідомили в Сумській ОВА.

У міськраді повідомили, що наразі відомо про одного травмованого чоловіка, йому надали необхідну медичну допомогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ДЕСЯТКИ ЗАГИБЛИХ І СОТНІ ПОРАНЕНИХ. Удар по Полтаві: що там відбувається?"

Нагадаємо, Нагадаємо, 4 вересня російська армія влаштувала обстріл Львова ракетами і дронами. Ворог пошкодив житлові будинки, автомобілі. Загинуло семеро людей.

Читайте також: