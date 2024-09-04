РФ атакувала Київщину ракетами та дронами: що відомо про наслідки

У регіоні минулося без влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури.

Російські війська влаштували атаку по Київській області у ніч проти 4 вересня. ППО збила в регіоні ворожі цілі.

Про це повідомила Київська ОВА.

Ворог атакував Київщину дронами та ракетами. Тривога тривала цілу ніч.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", – йдеться в заяві.

Там додали, що уламки збитих повітряних цілей впали поза межами населених пунктів.

Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 4 вересня влаштувала чергову масовану атаку по Україні ракетами і дронами. ППО працювала, зокрема, на Львівщині та Київщині.

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