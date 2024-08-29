Паралімпіада-2024: де в Україні дивитися трансляції змагань

Паралімпійські ігри в Парижі відбудуться від 28 серпня до 8 вересня.

28 серпня в Парижі урочистою церемонією відкриття стартували Паралімпійській ігри-2024, які триватимуть до 8 вересня.

На Паралімпіаді у столиці Франції виступлять 140 українських атлетів, які змагатимуться у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Де дивитися Паралімпійські ігри-2024

В Україні офіційним транслятором Паралімпійських ігор-2024 є "Суспільне Мовлення".

Дивитися трансляції змагань можна наживо на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Чернігів тощо).

Крім того, спортивні події Паралімпіади-2024 будуть транслюватися на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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