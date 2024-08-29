Паралимпиада-2024: где в Украине смотреть трансляции соревнований

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

28 августа в Париже торжественной церемонией открытия стартовали Паралимпийские игры-2024, которые продлятся до 8 сентября.

На Паралимпиаде в столице Франции выступят 140 украинских атлетов, которые будут соревноваться в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Где смотреть Паралимпийские игры-2024

В Украине официальным транслятором Паралимпийских игр-2024 является "Суспильне Мовлення".

Смотреть трансляции соревнований можно в прямом эфире на телеканале и сайте Суспильне Спорт, а также на местных каналах Суспильного (Суспильне Киев, Суспильне Чернигов и т.д.).

Кроме того, спортивные события Паралимпиады-2024 будут транслироваться на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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