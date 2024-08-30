Паралимпийские игры-2024: медальный зачет

Смотрите, какие страны и сколько наград выиграли на Паралимпиаде в Париже.

С 28 августа по 8 сентября в Париже проходят летние Паралимпийские игры-2024.

Украину на соревнованиях в столице Франции представляют 140 атлетов, которые выступают в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Вашему вниманию текущий медальный зачет Паралимпийских игр-2024. После первого соревновательного дня Украина занимает 17-е место в медальном зачете, имея в своем активе четыре награды – две серебряные и две бронзовые.

Медальный зачет Паралимпиады-2024 (топ-15)

1. Китай – 4 "золото" + 1 "серебро" + 0 "бронза" = 5 медалей

2. Великобритания – 2+3+1 = 6

3. Италия – 2+2+5 = 9

4. Нидерланды – 2+0+0 = 2

5. Франция – 1+2+0 = 3

6. Австралия – 1+1+2 = 4

7. Бразилия – 1+1+1 = 3

8-15. Дания – 1+0+0 = 1

8-15. Венгрия – 1+0+0 = 1

8-15. Израиль – 1+0+0 = 1

8-15. Япония – 1+0+0 = 1

8-15. Монголия – 1+0+0 = 1

8-15. Перу – 1+0+0 = 1

8-15. Польша – 1+0+0 = 1

8-15. Сингапур – 1+0+0 = 1

...

17. Украина – 0+2+2 = 4

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

Читайте также:

Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция первого соревновательного дня

Паралимпиада-2024: где в Украине смотреть трансляции соревнований

Украина объявила состав на Паралимпийские игры-2024: полный список спортсменов