Шольц сделал важное заявление о достижении мира в Украине

Канцлер ФРГ считает, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости скорейшего достижения мира в Украине, призвав к активным дискуссиям о завершении военного конфликта.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, фрагменты которого опубликованы в воскресенье, 8 сентября.

"Считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира быстрее, чем кажется возможным сейчас", — подчеркнул канцлер ФРГ.

Также читайте Зеленский встретился с Шольцем: о чем договаривались

Олаф Шольц также заявил, что солидарен с позицией президента Украины Владимира Зеленского о необходимости присутствия РФ на втором Саммите мира.

"Обязательно будет еще одна мирная конференция", — заверил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что если представители России захотят принять участие во втором Саммите, их участие будет одобрено. Это, по словам Зеленского, важно для сохранения поддержки со стороны других стран, которые могут считать участие России необходимым условием начала мирных переговоров.

Читайте также: